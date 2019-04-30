В Германии автомобиль въехал в ТЦ и повис над эскалатором

Новости Германии. Автомобиль въехал в один из торговых центров в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машина разбила стеклянную стену и остановилась, застряв передними колесами в ленте эскалатора.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей. Медики оказывают помощь пострадавшим: их трое – две женщины и водитель.

Выяснилось, что за рулем авто был пенсионер. Когда мужчина выезжал со стоянки, он потерял управление транспортным средством. Полиция проводит расследование на месте ДТП.