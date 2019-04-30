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В Германии автомобиль въехал в ТЦ и повис над эскалатором

30 апреля 2019 14:33
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Новости Германии. Автомобиль въехал в один из торговых центров в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машина разбила стеклянную стену и остановилась, застряв передними колесами в ленте эскалатора.

В Германии автомобиль въехал в ТЦ и повис над эскалатором-1

Прибывшие к месту происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей. Медики оказывают помощь пострадавшим: их трое – две женщины и водитель.

Выяснилось, что за рулем авто был пенсионер. Когда мужчина выезжал со стоянки, он потерял управление транспортным средством. Полиция проводит расследование на месте ДТП.

В Германии автомобиль въехал в ТЦ и повис над эскалатором-4

В Германии автомобиль въехал в ТЦ и повис над эскалатором-6

# Авария в Германии # Фотофакт

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