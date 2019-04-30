ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов

Во втором туре он набрал рекордные 73,22 % голосов, действующий президент Петр Порошенко – только 24,45 %.

Новый президент Украины вступит в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов. Отметим, результаты волеизъявления – прецедент в истории страны: еще ни один президент не получал такой поддержки граждан.