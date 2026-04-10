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Путин послал Германии сигнал после подписания закона о геноциде народа СССР

10 апреля 2026 11:46
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Путин послал Германии сигнал после подписания закона о геноциде народа СССР-0

Закон о наказании за отрицание геноцида народов СССР, подписанный лидером РФ Владимиром Путиным, может затронуть не только Россию, но и другие страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Junge Welt.

По его словам, документ способен повлиять на действия ученых и журналистов, а также на ситуацию с советскими военными захоронениями за рубежом. В последние годы в ряде восточноевропейских стран было демонтировано множество памятников. Новый закон предусматривает до пяти лет тюремного заключения за отрицание или оправдание геноцида, оскорбление памяти жертв и осквернение их могил.

В МИД России ранее подчеркивали, что сохранение подобных мемориалов напрямую связано с вопросами исторической памяти и международного права.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин

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