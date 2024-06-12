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Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах

12 июня 2024 11:50
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Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с кабинетом министров Украины о деятельности информационно-культурных центров, пишет РИА Новости.

Соглашение между РФ и кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров было подписано в Москве 27 февраля 1998 года. Документ предусматривал создание Российского центра науки и культуры в Киеве. Открылся он в 2007 году. После 2014 года работал в сложных условиях, подвергаясь нападениям националистических группировок. В 2021-м центр перестал функционировать.

После разрыва дипотношений между Украиной и Россией руководство центром стало невозможным.

# Международная политика # Владимир Путин

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