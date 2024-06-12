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Орбан заявил, что Венгрия против миссии НАТО в Украине

12 июня 2024 11:05
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна выступает против миссии НАТО в Украине, но никак не может повлиять на ситуацию, поскольку большинство членов ее не поддерживают. Об этом пишет ТАСС.

Орбан добавил, что довел до сведения Йенса Столтенберга, что Венгрия не будет участвовать в военных операциях НАТО за пределами территорий Альянса. В первую очередь он имел в виду Украину. Глава правительства Венгрии также добавил, что планирует отстаивать эту позицию на саммите НАТО в Вашингтоне в июле. Однако страна по-прежнему остается членом Альянса и будет выполнять свои обязательства перед партнерами.

# Международная политика # Виктор Орбан

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