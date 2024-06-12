В США по подозрению в связях с ИГ задержали 8 выходцев из Таджикинстана

Восемь таджикистанцев задержали в США. Их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает ТАСС.

Они были задержаны в ходе операции ФБР в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Сообщается, что арестованные попали в Штаты, перейдя южную границу. ФБР вело расследование и следило за ними несколько месяцев. Пока им не предъявлено обвинение в подготовке теракта, причина задержания связана с нарушением иммиграционного законодательства.

По данным газеты New York Post, шестеро из восьми арестованных имеют гражданство России. Во время расследования агенты ФБР вели прослушку и зафиксировали, что один из задержанных говорил о бомбах.