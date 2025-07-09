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Пятилетний ребёнок закрыл собой мать во время атаки украинских БПЛА на курский пляж

09 июля 2025 09:48
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Пятилетний ребёнок закрыл собой мать во время атаки украинских БПЛА на курский пляж-0

Три человека, пострадавшие при обстреле ВС Украины пляжа в Курске, находятся в тяжелом состоянии, сообщает в своем Telefram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, из-за атаки ВСУ по территории Курска пострадали 7 гражданских лиц, шестерых из них доставили в Курскую областную больницу. Состояние двоих взрослых и одного ребенка медики оценивают как тяжелое.

Хинштейн сообщил, что пострадавший 5-летний ребенок закрыл собой свою мать. Мальчик получил тяжелые ожоги и находится в реанимации. Ребенок и его мать перевезены в Москву.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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