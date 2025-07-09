МИД Китая оценил слова Дональда Трампа о справедливом отношении Пекина к Вашингтону

В МИД КНР оценили слова президента США Дональда Трампа о справедливом отношении Пекина к Вашингтону, пишет ТАСС.

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, «Китай всегда рассматривал и решал вопросы в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества».

Американский лидер ранее заявлял об улучшении отношений между США и КНР. Он также отметил, что действия Пекина в отношении Вашингтона в области торговли являются справедливыми, выразив надежду на «отличные» американо-китайские отношения и в будущем.

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