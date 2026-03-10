«Вашингтон» Алексея Протаса крупно обыграл «Калгари» Егора Шаранговича в НХЛ

Белорусское хоккейное дерби за океаном закончилось в пользу Алексея Протаса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его «Вашингтон» разгромил «Калгари» с Егором Шаранговичем в составе – 7:4. Столичники заложили фундамент будущей виктории в первом периоде – 3:0, отдали инициативу во втором – 0:3, но шикарно провели заключительную треть – 4:0. Форвард «Кэпиталс» отдал ассист на вторую шайбу. На льду он провел 17 минут 20 секунд, применил два силовых приема и заработал полезность «+1». В сезоне у Протаса 44 балла. Егор Шарангович отметился шайбой. Айстайм оказался меньшим 15 с небольшим минут. Также белорус трижды угрожал неприятельским владениям. В текущей регулярке нападающий совершил 23 бомбардирских действия.