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У клиентов нескольких белорусских банков с карт пропали деньги из-за техсбоя – их вернут

09 июля 2025 09:21
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У клиентов нескольких белорусских банков с карт пропали деньги из-за техсбоя – их вернут-0

Из-за технического сбоя в среду 9 июля у клиентов сразу нескольких белорусских банков фиксировались отрицательные балансы по карточкам. В настоящее время проводятся работы по устранению ситуации и балансы по карточкам будут восстановлены полностью. Об этом информирует Банковский процессинговый центр.

Сообщается, что техсбой отразился на держателях карточек ОАО АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк». Устранить неполадку специалисты рассчитывают до 14:00 9 июля.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.

Фото: Pinterest

# Банковские карты

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