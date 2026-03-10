«За безопасность вместе» – представитель МЧС рассказал о весенней акции
В Беларуси стартовала республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе», которая продлится до 15 марта. Традиционно акция нацелена на предотвращение гибели людей от пожаров, повышение правовой пожарной грамотности.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Жуковский, заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси.
Ольга Бурлакова, ведущая:
С какой целью проводится эта акция «За безопасность вместе»? Почему именно в этот период?
Денис Жуковский, заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Эта акция является традиционной и проводится ежегодно в весенний и осенний период уже более чем 10 лет. Традиционно основная цель и идея акции – это акцентировать население на необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Оказать помощь тем категориям населения, которые в ней нуждаются. В первую очередь это одинокие и одиноко проживающие граждане старше трудоспособного возраста, одинокие инвалиды и многодетные семьи.
Ольга Бурлакова:
Акция включает, помимо мероприятий, личное общение с гражданами? То есть представители вашей организации и других будут приходить в дома и воочию давать оценку какой-то аппаратуре или состоянию жилища, давать советы?
Как сотрудники МЧС поздравляли белорусок с 8 Марта – смотрите здесь.
Денис Жуковский:
Совершенно верно. В период акции спасатели проведут индивидуальную профилактическую работу. Оценят противопожарное состояние домовладений, с выдачей соответствующих рекомендаций. Также проведут противопожарные инструктажи о соблюдении требований пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара. При этом основной акцент в этой работе будет сделан на состояние безопасности отопительного оборудования, также предупреждение неосторожного обращения с огнем. Наша акция проводится в весенний период, поэтому спасатели не оставят без внимания и напомнят гражданам о том, как безопасно навести порядок у себя на приусадебном участке после зимнего периода.
Подробности в видео.