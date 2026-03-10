«За безопасность вместе» – представитель МЧС рассказал о весенней акции

Ольга Бурлакова, ведущая: С какой целью проводится эта акция «За безопасность вместе»? Почему именно в этот период?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Жуковский, заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси.

В Беларуси стартовала республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе», которая продлится до 15 марта. Традиционно акция нацелена на предотвращение гибели людей от пожаров, повышение правовой пожарной грамотности.

Денис Жуковский, заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Эта акция является традиционной и проводится ежегодно в весенний и осенний период уже более чем 10 лет. Традиционно основная цель и идея акции – это акцентировать население на необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Оказать помощь тем категориям населения, которые в ней нуждаются. В первую очередь это одинокие и одиноко проживающие граждане старше трудоспособного возраста, одинокие инвалиды и многодетные семьи.

Ольга Бурлакова:

Акция включает, помимо мероприятий, личное общение с гражданами? То есть представители вашей организации и других будут приходить в дома и воочию давать оценку какой-то аппаратуре или состоянию жилища, давать советы?