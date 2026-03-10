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ГПК: за сутки очередь авто на въезд в Польшу выросла на 60 единиц

10 марта 2026 12:23
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ГПК: за сутки очередь авто на въезд в Польшу выросла на 60 единиц-0

По данным Государственного пограничного комитета, очередь из автомобилей, въезжающих в Польшу, увеличилась на 60 единиц.

Утром перед пунктом пропуска «Тересполь» скопилось 140 автомобилей, из которых только 36% были оформлены польскими службами.

На литовской границе образовались пробки для грузовиков. Перед контрольно-пропускным пунктом «Мядининкай» («Каменный Лог») в очереди стоят 350 грузовиков, из которых за день проехали только 18%.

Еще 230 большегрузных автомобилей ожидают въезда через пограничный переход «Шальчининкай» («Бенякони»), где проследовало 25% транспортных средств от нормы.

Фото: pixabay

# Граница # Государственная граница Беларуси

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