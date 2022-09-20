Рекорд за 73 года – в Германии резко дорожает продукция местных производителей

Новости Германии. В Германии резко дорожает продукция местных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Федерального статистического бюро, индекс цен на товары, выпущенные на немецких предприятиях, за год вырос почти на 46 %.

Это рекорд за 73 года, то есть за всю послевоенную историю Германии. И это при том, что потребительская инфляция за год не превышает 8 %. Некоторые эксперты выразили мнение, что Германия сейчас выглядит «больным человеком Европы». Высокие затраты на энергоресурсы могут привести к деиндустриализации страны.