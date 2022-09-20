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Рекорд за 73 года – в Германии резко дорожает продукция местных производителей

20 сентября 2022 21:32
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Новости Германии. В Германии резко дорожает продукция местных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Федерального статистического бюро, индекс цен на товары, выпущенные на немецких предприятиях, за год вырос почти на 46 %.  

Рекорд за 73 года – в Германии резко дорожает продукция местных производителей-1

Это рекорд за 73 года, то есть за всю послевоенную историю Германии. И это при том, что потребительская инфляция за год не превышает 8 %. Некоторые эксперты выразили мнение, что Германия сейчас выглядит «больным человеком Европы». Высокие затраты на энергоресурсы могут привести к деиндустриализации страны.  

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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