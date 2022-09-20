Фермеры Молдовы вывели на трассы сельхозтехнику, требуя от правительства помощи

Новости Молдовы. Фермеры Молдовы устроили акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они вывели на трассы сельхозтехнику, требуя от правительства помощи в решении накопившихся в отрасли проблем.

Фермеры неоднократно просили власти об отсрочке выплат по кредитам, налоговых льгот и компенсаций пострадавшим от засухи хозяйствам. Но премьер страны отказалась от диалога, посчитав, что требования фермеров имеют политический подтекст, направленный против власти.