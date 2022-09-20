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Фермеры Молдовы вывели на трассы сельхозтехнику, требуя от правительства помощи

20 сентября 2022 21:33
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Новости Молдовы. Фермеры Молдовы устроили акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они вывели на трассы сельхозтехнику, требуя от правительства помощи в решении накопившихся в отрасли проблем.  

Фермеры Молдовы вывели на трассы сельхозтехнику, требуя от правительства помощи-1

Фермеры неоднократно просили власти об отсрочке выплат по кредитам, налоговых льгот и компенсаций пострадавшим от засухи хозяйствам. Но премьер страны отказалась от диалога, посчитав, что требования фермеров имеют политический подтекст, направленный против власти.  

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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