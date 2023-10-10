Немецкий публицист назвал распад Евросоюза реальной перспективой

Немецкий публицист Хауке Ритц назвал распад Евросоюза вполне реальной перспективой. По его мнению, объединение не смогло разработать свою собственную внешнюю, экономическую и культурную политику, а просто присоединилось к американской модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате Евросоюз разделяет мнение Штатов, что делает его несамостоятельным блоком. США повлияли на политические процессы в Европе таким образом, что расширение ЕС стало превалировать над интеграцией, из-за чего распад объединения возможно не только в теории, но и на практике, считает Ритц.