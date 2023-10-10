Сектор Газа хотят покинуть около 400 человек

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что около 400 человек изъявили желание выехать из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В этом списке не только граждане России (около 280 человек), но также белорусы, украинцы, казахстанцы, а также сами палестинцы.

7 октября Израиль был подвергнут массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, а на юге страны боевики ХАМАС проникли в приграничные районы. Представители военного крыла ХАМАС и Армии обороны Израиля объявили о начале боевых действий.