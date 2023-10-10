Rheinmetall принял заказ от Германии на 150 тысяч боеприпасов для Украины

Немецкий концерн Rheinmetall принял заказ от правительства Германии на поставку 150 тыс. боеприпасов для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Это третий заказ в рамках заключенного с бундесвером рамочного соглашения. В состав поставок входят боеприпасы калибра 155 мм и осколочные снаряды.

Ранее Россия выразила протест против поставки оружия Украине, заявив, что это будет законной целью российской стороны. Представитель президента РФ также заявил, что западные поставки вооружений не способствуют успеху переговорного процесса между Российской Федерацией и Украиной.