Испанская полиция арестовала контрабандистов, которые переправляли мигрантов

Испанская полиция арестовала 5 участников преступной группы, которые переправляли мигрантов из Сеуты на материк. За опасное путешествие на катерах контрабандисты брали до 10 тысяч евро с человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителей отбирали за умение маневрировать на высокой скорости и уходить от полиции. Четверо задержанных предоставляли нелегалам жилье до момента отправки.

В самой Сеуте положение остается критическим. Тысячи мигрантов все еще остаются на побережье, где фиксируются вспышки инфекционных заболеваний. Стремительно растет и число преступлений. Гражданская гвардия расследует 15 случаев насильственных нападений, большинство жертв – несовершеннолетние. Кроме того, в лагерях на пляжах фиксируются драки, кражи и поножовщина между группировками выходцев из разных стран.