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Путин назвал ИИ новой главой в человеческой истории

24 ноября 2023 14:00
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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что совместная работа в области ИИ уже дает свои плоды, открывает новую эру для всего человечества. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что за последнее время применение ИИ в различных отраслях российской экономики и социальной сферы выросло в 1,5 раза. 

В пример он привел «Газпром», который при помощи ИИ сократил затраты на освоение скважин и решает проблемы с логистикой. Путин отметил, что внедрение ИИ в науку, сферу образования, медицины и другие сферы жизни открывается новая глава в истории человечества.

# Международная политика # Владимир Путин

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