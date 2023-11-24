Путин назвал ИИ новой главой в человеческой истории

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что совместная работа в области ИИ уже дает свои плоды, открывает новую эру для всего человечества. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что за последнее время применение ИИ в различных отраслях российской экономики и социальной сферы выросло в 1,5 раза.

В пример он привел «Газпром», который при помощи ИИ сократил затраты на освоение скважин и решает проблемы с логистикой. Путин отметил, что внедрение ИИ в науку, сферу образования, медицины и другие сферы жизни открывается новая глава в истории человечества.