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Telam: новый президент Аргентины Милей не поедет в США

24 ноября 2023 12:54
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Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отказался от поездки в США, чтобы до вступления в свою должность заняться формированием своей рабочей команды. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее он собирался посетить США и Израиль перед тем, как приступить к выполнению своих президентских полномочий. Милей, который представляет крайне правую либертарианскую коалицию «Свобода наступает», выиграл второй тур президентских выборов и вступит в должность 10 декабря. Он поддерживает отказ от местной валюты в пользу доллара США, упразднение Центрального банка Аргентины и сближение с США и Израилем.

# Международная политика

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