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Британкам, чтобы заработать, приходится раньше выходить из декрета

24 ноября 2023 12:38
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Жительницы Британии недовольны соцпособиями. Женщинам приходится выходить из декрета раньше времени, чтобы заработать на жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британкам, чтобы заработать, приходится раньше выходить из декрета-1

Продукты питания дорожают, как и цены на услуги, при этом размеры государственных выплат не меняются, жалуются в Королевстве. Такое отношение властей лишь усугубляет демографический кризис в стране. В 2022 году в Англии и Уэльсе зафиксировали самую низкую рождаемость за последние 20 лет. И одна из причин тому, по словам экспертов, как раз экономическая ситуация.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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