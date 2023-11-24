Британкам, чтобы заработать, приходится раньше выходить из декрета

Жительницы Британии недовольны соцпособиями. Женщинам приходится выходить из декрета раньше времени, чтобы заработать на жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты питания дорожают, как и цены на услуги, при этом размеры государственных выплат не меняются, жалуются в Королевстве. Такое отношение властей лишь усугубляет демографический кризис в стране. В 2022 году в Англии и Уэльсе зафиксировали самую низкую рождаемость за последние 20 лет. И одна из причин тому, по словам экспертов, как раз экономическая ситуация.