Молдавские фермеры требуют запретить ввоз украинской пшеницы

Фермеры Молдовы ждут встречи с премьером. Активисты продолжают акцию протеста у здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии провели здесь всю ночь и расходиться не собираются. Они требуют запретить ввоз украинской пшеницы. На площади в центре города по-прежнему десятки единиц сельхозтехники. За порядком следит спецназ. Пока демонстрация проходит мирно. На плакатах активистов – призывы прекратить вранье, обращенные непосредственно к правительству Молдовы.

Митинг в Кишиневе проходит со вчерашнего дня. Ранее полиция завела уголовные дела против фермеров, которые призывали к порче госимущества.