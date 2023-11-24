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Молдавские фермеры требуют запретить ввоз украинской пшеницы

24 ноября 2023 12:36
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Фермеры Молдовы ждут встречи с премьером. Активисты продолжают акцию протеста у здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдавские фермеры требуют запретить ввоз украинской пшеницы-1

Аграрии провели здесь всю ночь и расходиться не собираются. Они требуют запретить ввоз украинской пшеницы. На площади в центре города по-прежнему десятки единиц сельхозтехники. За порядком следит спецназ. Пока демонстрация проходит мирно. На плакатах активистов – призывы прекратить вранье, обращенные непосредственно к правительству Молдовы.

Митинг в Кишиневе проходит со вчерашнего дня. Ранее полиция завела уголовные дела против фермеров, которые призывали к порче госимущества.

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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