В Афинах уже зажгли рождественскую ель. Мэр объяснил, почему так рано

Новости Греции. В преддверии Рождества и Нового года в Афинах состоялась ежегодная церемония зажжения елки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной площади греческой столицы установили 19-метровое дерево, которое украшают 60 тысяч лампочек. Все действо сопровождалось ярким светомузыкальным шоу.

Однако в этот раз не было больших празднований, как в предыдущие года до пандемии, чтобы не собирать огромные толпы людей. Кроме того, сама церемония началась почти на месяц раньше, чем обычно. По словам мэра Афин, на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в мире необходимо поднимать людям настроение уже сейчас.