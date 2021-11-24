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В Афинах уже зажгли рождественскую ель. Мэр объяснил, почему так рано

24 ноября 2021 14:59
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Новости Греции. В преддверии Рождества и Нового года в Афинах состоялась ежегодная церемония зажжения елки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной площади греческой столицы установили 19-метровое дерево, которое украшают 60 тысяч лампочек. Все действо сопровождалось ярким светомузыкальным шоу.  

В Афинах уже зажгли рождественскую ель. Мэр объяснил, почему так рано-1

Однако в этот раз не было больших празднований, как в предыдущие года до пандемии, чтобы не собирать огромные толпы людей. Кроме того, сама церемония началась почти на месяц раньше, чем обычно. По словам мэра Афин, на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в мире необходимо поднимать людям настроение уже сейчас.  

# Новый год # Костас Бакояннис # Фотофакт

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