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Путин: к детям бойцов СВО нужно относиться как к своим собственным

23 октября 2023 11:40
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на необходимость особого внимания к детям участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

«К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», – указал Путин.

Глава РФ на встрече с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым узнал о существовании проекта «Дети героев», в рамках которого ведется наблюдение за благополучием этих детей. Путин отметил, что забота о детях бойцов должна быть приоритетом. Коков также доложил о помощи, оказываемой военнослужащим, в том числе гуманитарной помощи и платежах из местного фонда.

# Международная политика # Владимир Путин # Казбек Коков

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