Дефицит бюджета США увеличился на 23%

За год финансовая дыра увеличилась на 320 миллиардов долларов, то есть на 23 %. Хуже показатель был лишь во время пандемии коронавируса. Доходы бюджета снизились на 9 %, налоговые поступления и вовсе упали на 17. Из-за чего пришлось урезать и бюджетные расходы. По данным финансового ведомства, сокращение составило 2 %. Там же добавили, что уже на протяжении нескольких лет расходы США значительно превышают доходы. В последний раз бюджет формировался с профицитом в 2021 году.