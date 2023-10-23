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Дефицит бюджета США увеличился на 23%

23 октября 2023 11:02
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Новости США. Дефицит бюджета США продолжает достигать новых высот. Как сообщил американский Минфин, он вплотную приблизился к отметке в 1 триллион 700 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета США увеличился на 23%-1

За год финансовая дыра увеличилась на 320 миллиардов долларов, то есть на 23 %. Хуже показатель был лишь во время пандемии коронавируса. Доходы бюджета снизились на 9 %, налоговые поступления и вовсе упали на 17. Из-за чего пришлось урезать и бюджетные расходы. По данным финансового ведомства, сокращение составило 2 %. Там же добавили, что уже на протяжении нескольких лет расходы США значительно превышают доходы. В последний раз бюджет формировался с профицитом в 2021 году.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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