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ВВС Израиля нанесли массированный удар по Газе

23 октября 2023 11:03
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Израильские ВВС нанесли массированный удар по Газе. Как сообщают местные власти, в основном были атакованы центральные и северные районы анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС Израиля нанесли массированный удар по Газе-1

Бомбардировке подверглись и районы у лагеря беженцев в Джабалии. По некоторым данным, погибли около 30 человек. В секторе Газа по-прежнему наблюдается острая нехватка воды, продовольствия и лекарств. Для предотвращения гуманитарной катастрофы организован канал доставки помощи для местных жителей.

Сегодня в анклав предметы первой необходимости доставили 14 грузовиков. Однако для удовлетворения потребностей всех людей, которые не могут покинуть анклав, требуется не менее 100 фур в день. Египетский Красный Полумесяц также сообщил о доставке гуманитарной помощи через пограничный переход «Рафах».

# Международная политика # Фотофакт

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