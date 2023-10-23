ВВС Израиля нанесли массированный удар по Газе

Израильские ВВС нанесли массированный удар по Газе. Как сообщают местные власти, в основном были атакованы центральные и северные районы анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбардировке подверглись и районы у лагеря беженцев в Джабалии. По некоторым данным, погибли около 30 человек. В секторе Газа по-прежнему наблюдается острая нехватка воды, продовольствия и лекарств. Для предотвращения гуманитарной катастрофы организован канал доставки помощи для местных жителей.

Сегодня в анклав предметы первой необходимости доставили 14 грузовиков. Однако для удовлетворения потребностей всех людей, которые не могут покинуть анклав, требуется не менее 100 фур в день. Египетский Красный Полумесяц также сообщил о доставке гуманитарной помощи через пограничный переход «Рафах».