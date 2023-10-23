NYT: власти Израиля откладывают наземную операцию из-за переговоров о заложниках

Власти Израиля перенесли проведение наземной военной кампании в секторе Газа из-за переговоров с ХАМАС о заложниках. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на четырех чиновников из Министерства обороны Израиля, передает РИА Новости. По словам одного из источников, ХАМАС может отпустить около 50 пленников с двойным гражданством.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, в результате которой боевики ХАМАС проникали в пограничные районы на юге Израиля.

В ответ на это Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС и заявил о полной блокаде сектора. Число жертв в Газе превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибло более 1,3 тысячи человек.

МИД России обращается к сторонам с призывом прекратить боевые действия. Президент России Владимир Путин считает, что разрешение кризиса возможно только на основе принятой СБ ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.