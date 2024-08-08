Путин: атака Киева на Курскую область является масштабной провокацией

Российский лидер Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область представляет собой масштабную вооруженную провокацию. Об этом сообщается на сайте президента России.

Также он дал поручение правительству обеспечить помощь пострадавшим.

«…киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу…по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», – сказал лидер РФ.

6 августа ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в ходе которой погибли пять человек и 24 получили ранения, в том числе шестеро детей.