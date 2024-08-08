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Литва признала братские могилы вне кладбищ пропагандой тоталитаризма

08 августа 2024 08:11
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Межведомственная комиссия по десоветизации в Литве признала захоронения павших солдат Красной армии за пределами кладбищ пропагандой тоталитаризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва признала братские могилы вне кладбищ пропагандой тоталитаризма-1

Теперь ведомство требует убрать с центральных площадей в Шяуляе и Меркине братские могилы и перенести их на территорию кладбищ. Но такое решение не понравилось как местным жителям, так и правозащитникам и священникам. Епископ Шяуляя призвал оставить в покое захоронения, а активисты обвиняют власти в нарушении международных соглашений. Но там ссылаются на то, что могилы находятся не на кладбищах, поэтому конвенции на них не действуют.

Впрочем, с осуществлением задуманного у властей есть проблемы: денег на перенос захоронений нет. Мэр города из-за плачевного финансового положения запросил средства у Минкульта.

# Международная политика

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