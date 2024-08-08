Литва признала братские могилы вне кладбищ пропагандой тоталитаризма

Теперь ведомство требует убрать с центральных площадей в Шяуляе и Меркине братские могилы и перенести их на территорию кладбищ. Но такое решение не понравилось как местным жителям, так и правозащитникам и священникам. Епископ Шяуляя призвал оставить в покое захоронения, а активисты обвиняют власти в нарушении международных соглашений. Но там ссылаются на то, что могилы находятся не на кладбищах, поэтому конвенции на них не действуют.

Впрочем, с осуществлением задуманного у властей есть проблемы: денег на перенос захоронений нет. Мэр города из-за плачевного финансового положения запросил средства у Минкульта.