Антонов: атака ВСУ на Курскую область – террористическая акция

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал действия ВСУ в Курской области террористической акцией, отметив, что нанесение ударов по гражданским объектам не может рассматриваться как самооборона. Об этом пишет РИА Новости. По его мнению, провокация связана с тяжелым положением ВСУ на фронте.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа отряды ВСУ численностью до 1 000 человек пытались занять территорию Курской области, но их движение было остановлено. ВСУ потеряли 315 человек и 54 единицы бронетехники.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев неизбирательно ведет огонь по гражданским объектам.