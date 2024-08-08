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Антонов: атака ВСУ на Курскую область – террористическая акция

08 августа 2024 08:45
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал действия ВСУ в Курской области террористической акцией, отметив, что нанесение ударов по гражданским объектам не может рассматриваться как самооборона. Об этом пишет РИА Новости. По его мнению, провокация связана с тяжелым положением ВСУ на фронте.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа отряды ВСУ численностью до 1 000 человек пытались занять территорию Курской области, но их движение было остановлено.  ВСУ потеряли 315 человек и 54 единицы бронетехники.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев неизбирательно ведет огонь по гражданским объектам.

# Международная политика

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