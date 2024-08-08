Путин впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев ведет неизбирательный огонь по мирным целям, в том числе жилым зданиям и автомобилям скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область, напав на посты российских пограничников.

В ходе обстрела были ранены 24 человек, в том числе шестеро детей. В среду, 7 августа, в Минобороны РФ заявили, что в течение ночи российские военные продолжают уничтожать украинские формирования, нанося им значительные потери.