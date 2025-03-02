Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что Франция и Великобритания хотят помешать реальным соглашениям по Украине, выдвигая бессмысленные условия к РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что «мирный план» лидера Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера – это антипод возможной договоренности по Украине между Москвой и Вашингтоном, который состоит из нереализуемых требований.

Пушков полагает, что амбиции Макрона и Стармера толкают их к громким инициативам, которые фактически направлены на срыв реального соглашения по Украине.