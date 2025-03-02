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Пушков: Британия и Франция хотят сорвать договоренности по Украине

02 марта 2025 15:02
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Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что Франция и Великобритания хотят помешать реальным соглашениям по Украине, выдвигая бессмысленные условия к РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Пушков: Британия и Франция хотят сорвать договоренности по Украине-1

Фото: pixabay

Он отметил, что «мирный план» лидера Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера – это антипод возможной договоренности по Украине между Москвой и Вашингтоном, который состоит из нереализуемых требований. 

Пушков полагает, что амбиции Макрона и Стармера толкают их к громким инициативам, которые фактически направлены на срыв реального соглашения по Украине.

# Алексей Пушков # Международная политика # Эммануэль Макрон # Кир Стармер

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