Уолтц: команда Зеленского почти плакала после скандала в Белом доме

Во время встречи украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом украинский посол в США Оксана Маркарова и глава офиса Зеленского Андрей Ермак были на грани слез. Об этом пишет РИА Новости.

Советник по вопросам национальной безопасности США Майк Уолтц сказал, что они хотели бы, чтобы сделка состоялась, но Зеленский продолжил спорить.

В сети появилась видеозапись, на которой Маркарова в знак стыда закрывает лицо рукой. Встреча переросла в публичную перепалку, и после конфликта Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.