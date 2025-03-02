Уолтц: команда Зеленского почти плакала после скандала в Белом доме

Во время встречи украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом украинский посол в США Оксана Маркарова и глава офиса Зеленского Андрей Ермак были на грани слез. Об этом пишет РИА Новости.
Во время встречи украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом украинский посол в США Оксана Маркарова и глава офиса Зеленского Андрей Ермак были на грани слез. Об этом пишет РИА Новости.
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Советник по вопросам национальной безопасности США Майк Уолтц сказал, что они хотели бы, чтобы сделка состоялась, но Зеленский продолжил спорить.
В сети появилась видеозапись, на которой Маркарова в знак стыда закрывает лицо рукой. Встреча переросла в публичную перепалку, и после конфликта Трамп выгнал Зеленского из Белого дома.