Прямой эфир

Трамп сделал английский язык официальным языком США

02 марта 2025 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ о том, что английский язык признается государственным. Целью указа является укрепление сплоченности и единой американской культуры. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп сделал английский язык официальным языком США-1

Фото: pixabay

Указ также аннулирует документ, который гарантирует доступ к правительственным услугам людям с недостаточным уровнем владения английским языком.

По информации Бюро переписи населения США, более 78 % жителей США говорят дома только на английском, но миллионы используют и другие языки, такие как испанский, китайский и тагальский. 

Раньше ни один язык не был признан официальным в Соединенных Штатах.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Миллиардер Маск поддержал идею выхода США из ООН и НАТО
02 марта 2025 13:49

Миллиардер Маск поддержал идею выхода США из ООН и НАТО

Еврочиновники подготовят собственный план по завершению конфликта в Украине
02 марта 2025 13:36

Еврочиновники подготовят собственный план по завершению конфликта в Украине

Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии на президентских выборах
02 марта 2025 13:30

Бадра Гунба победил на выборах в Абхазии на президентских выборах