Трамп сделал английский язык официальным языком США

Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ о том, что английский язык признается государственным. Целью указа является укрепление сплоченности и единой американской культуры. Об этом пишет РИА Новости.

Указ также аннулирует документ, который гарантирует доступ к правительственным услугам людям с недостаточным уровнем владения английским языком.

По информации Бюро переписи населения США, более 78 % жителей США говорят дома только на английском, но миллионы используют и другие языки, такие как испанский, китайский и тагальский.

Раньше ни один язык не был признан официальным в Соединенных Штатах.