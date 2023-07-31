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Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в зоне СВО силами ВС России из поселка Старомайорского

31 июля 2023 09:03
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские Вооруженные силы смогли выдавить ВСУ из поселка Старомайорское, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что противник понес значительные людские и технические потери. Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Вооруженных Сил РФ Олег Чехов уточнял, что военнослужащие по-прежнему отбивают попытки противника укрепиться в северных районах Старомайорского, однако отметил, что часть бойцов ВСУ взята в плен.

Также врио главы ДНР ранее заявлял, что около 30% западного оружия и боевой техники, поступившей в Украину до контрнаступления, уже уничтожено.

# Международная политика # Денис Пушилин # Олег Чехов

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