Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в зоне СВО силами ВС России из поселка Старомайорского

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские Вооруженные силы смогли выдавить ВСУ из поселка Старомайорское, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что противник понес значительные людские и технические потери. Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Вооруженных Сил РФ Олег Чехов уточнял, что военнослужащие по-прежнему отбивают попытки противника укрепиться в северных районах Старомайорского, однако отметил, что часть бойцов ВСУ взята в плен.

Также врио главы ДНР ранее заявлял, что около 30% западного оружия и боевой техники, поступившей в Украину до контрнаступления, уже уничтожено.