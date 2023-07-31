Прямой эфир

270 тысяч человек переехали из Германии в 2022-м из-за недовольства политикой властей

31 июля 2023 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Все больше немцев эмигрируют из Германии в другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стало недовольство действующей властью. Об этом пишут местные СМИ.

270 тысяч человек переехали из Германии в 2022-м из-за недовольства политикой властей-1

Так, в 2022 году из ФРГ за границу переехали 270 тысяч человек – это рекорд за последние шесть лет. Большинство эмигрантов – мужчины среднего возраста с высшим образованием. И, как считают эксперты, чаще всего люди уезжают из-за несогласия с действующей политикой государства и усталости от ограничений и бюрократии.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британцы снова будут мёрзнуть зимой – в стране повысят тарифы на отопление
31 июля 2023 09:00

Британцы снова будут мёрзнуть зимой – в стране повысят тарифы на отопление

В Нигере неизвестные подожгли вход в посольство Франции
31 июля 2023 08:38

В Нигере неизвестные подожгли вход в посольство Франции

У актрисы Ирины Мирошниченко останавливалось сердце
31 июля 2023 08:32

У актрисы Ирины Мирошниченко останавливалось сердце