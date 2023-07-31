270 тысяч человек переехали из Германии в 2022-м из-за недовольства политикой властей

Новости Германии. Все больше немцев эмигрируют из Германии в другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стало недовольство действующей властью. Об этом пишут местные СМИ.

Так, в 2022 году из ФРГ за границу переехали 270 тысяч человек – это рекорд за последние шесть лет. Большинство эмигрантов – мужчины среднего возраста с высшим образованием. И, как считают эксперты, чаще всего люди уезжают из-за несогласия с действующей политикой государства и усталости от ограничений и бюрократии.