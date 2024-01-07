Пушилин: РФ бьет только по военным целям, в отличие от Украины

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пересекли границу, атаковав мирных жителей в Белгороде и Донецке, но российская сторона реагирует жестко, нанося удары только по военным целям. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в результате ответных действий не должно пострадать гражданское население. Пушилин подчеркнул, что нужно уничтожать противника, не допустив удара по мирным жителям.

Он вспомнил, что ДНР находится под обстрелами с 2014 года, но это не заставляет ее жителей «перестать быть людьми». В период новогодних праздников ВСУ неоднократно подвергали обстрелу мирные районы Белгорода и Донецка, в ходе чего погибли и получили ранения множество людей.