Волонтёры испекли торты для мексиканцев, застрявших на границе с США

В католических странах венцом зимних праздников стал день Трех Королей, или Богоявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из традиций – раздавать подарки.

Их получили тысячи мексиканцев, которые застряли на границе с США. Вкусные торты для них испекла местная благотворительная организация. Волонтеры хотели хоть как-то помочь тем, кто находится в подвешенном состоянии. Напомним, приток нелегалов в Соединенные Штаты установил абсолютный исторический рекорд. В декабре количество тех, кто пересек мексикано-американскую границу, превысило 300 тысяч человек.