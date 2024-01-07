Прямой эфир

Волонтёры испекли торты для мексиканцев, застрявших на границе с США

07 января 2024 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В католических странах венцом зимних праздников стал день Трех Королей, или Богоявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из традиций – раздавать подарки.

Волонтёры испекли торты для мексиканцев, застрявших на границе с США-1

Их получили тысячи мексиканцев, которые застряли на границе с США. Вкусные торты для них испекла местная благотворительная организация. Волонтеры хотели хоть как-то помочь тем, кто находится в подвешенном состоянии. Напомним, приток нелегалов в Соединенные Штаты установил абсолютный исторический рекорд. В декабре количество тех, кто пересек мексикано-американскую границу, превысило 300 тысяч человек.

# Беженцы

Другие новости рубрики

Все новости
Американская авиакомпания приостанавливает полёты самолёта Boeing 737
07 января 2024 07:43

Американская авиакомпания приостанавливает полёты самолёта Boeing 737

Шотландские власти отказались платить за дома украинцев
06 января 2024 19:05

Шотландские власти отказались платить за дома украинцев

В Финляндии синоптики зафиксировали отметку в минус 44 градуса
06 января 2024 19:04

В Финляндии синоптики зафиксировали отметку в минус 44 градуса