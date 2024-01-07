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Трамп заявил, что Байден уничтожит США до президентских выборов

07 января 2024 09:01
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На предвыборном митинге в Айове бывший американский президент Дональд Трамп выразил опасения, что действующий президент Джо Байден может развязать Третью мировую войну и погубить страну за оставшиеся до выборов десять месяцев. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп заявляет, что, в отличие от Байдена, он смог бы избежать конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове за счет своих навыков в общении с мировыми лидерами. Он также сообщил, что собирается вернуться в Белый дом после очередных президентских выборов и пообещал не допустить возникновения Третьей мировой войны.

# Международная политика

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