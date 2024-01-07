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Американская авиакомпания приостанавливает полёты самолёта Boeing 737

07 января 2024 07:43
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Американская авиакомпания приостанавливает полеты самолета Boeing 737. Решение принято в связи с недавним ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американская авиакомпания приостанавливает полёты самолёта Boeing 737-1

Экстренную посадку из-за разгерметизации лайнер совершил вскоре после взлета в Портленде. У него отвалились часть фюзеляжа и иллюминатор. На борту находились свыше 170 человек, никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка. В качестве меры предосторожности компания временно прекращает полеты. Как минимум 65 самолетов отправлены на полное техническое обслуживание.

# Авиакомпания

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