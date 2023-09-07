Пушилин рассказал о последствиях передачи Киеву американских танков Abrams

Пушилин подчеркнул, что многое из переданного вооружения уже сдано на металлолом либо уничтожено в зоне СВО. По его утверждению, с «Абрамсами» произойдет то же самое, что и с переданной техникой других государств западной Европы. Он также сказал, что все шаги США в отношении украинского режима направлены только на разжигание и пролонгацию противостояния и окончательную деградацию Украины как субъекта государственной власти.