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Пушилин рассказал о последствиях передачи Киеву американских танков Abrams

07 сентября 2023 07:44
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Передача Киеву танков Abrams повлечет за собой обострение конфликтной обстановки в Украине, появление очередных жертв и разрушений. Об этом заявил врио ДНР Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

Пушилин рассказал о последствиях передачи Киеву американских танков Abrams-1

 Фото: pixabay (Американский танк Abrams)

Пушилин подчеркнул, что многое из переданного вооружения уже сдано на металлолом либо уничтожено в зоне СВО. По его утверждению, с «Абрамсами» произойдет то же самое, что и с переданной техникой других государств западной Европы. Он также сказал, что все шаги США в отношении украинского режима направлены только на разжигание и пролонгацию противостояния и окончательную деградацию Украины как субъекта государственной власти. 

# Оружие и боеприпасы # Денис Пушилин

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