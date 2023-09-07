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США направят $5,4 млн изъятых российских активов на помощь ветеранам ВС Украины

07 сентября 2023 07:37
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Российские активы, готовые были конфискованы у бизнесменов, находящихся под антироссийскими санкциями, будут направлены на поддержку ветеранов ВСУ. Такое заявление сделал госсекретарь Америки Энтони Блинкен, передает ТАСС. 

Глава Госдепа находится с визитом в Киеве, куда он прибыл в среду, 6 сентября. Ранее Блинкен заявлял, что Штаты направят Украине дополнительный пакет помощи на сумму более 1 млрд долларов. 

С конца февраля 2022 года военная поддержка уже обошлась США в 43,2 млрд долларов, а сумма гуманитарной помощи приблизилась к 2,9 млрд долларов. По информации американского внешнеполитического ведомства, еще 20,5 млрд долларов было направлено Киеву в виде бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. 

# Международная политика # Энтони Блинкен

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