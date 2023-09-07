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На 78-й сессии Генассамблеи ООН обсудят международные конфликты и изменение климата

07 сентября 2023 07:31
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В Нью-Йорке проходит 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На повестке – несколько вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 78-й сессии Генассамблеи ООН обсудят международные конфликты и изменение климата-1

В их числе основные международные проблемы и конфликты, а также изменение климата. Помимо этого, в рамках сессии участники обсудят обеспечение устойчивого развития и задолженности развивающихся стран. Главным событием Генассамблеи станет неделя высокого уровня. Она откроется 19 сентября.

# ООН # Фотофакт

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