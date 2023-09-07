На 78-й сессии Генассамблеи ООН обсудят международные конфликты и изменение климата

В Нью-Йорке проходит 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На повестке – несколько вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе основные международные проблемы и конфликты, а также изменение климата. Помимо этого, в рамках сессии участники обсудят обеспечение устойчивого развития и задолженности развивающихся стран. Главным событием Генассамблеи станет неделя высокого уровня. Она откроется 19 сентября.