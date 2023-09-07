В Венеции с туристов начнут брать плату за въезд

Его первый этап начнется в 2024 году. Он продлится 30 дней и будет касаться туристов старше 14 лет, приехавших в город на один день. Таким образом власти хотят контролировать количество гостей. Особенно во время весенних праздников и летних выходных, когда приезжих много. Начать взимать налог с туристов собирались еще в 2019 году. Однако эти планы тогда нарушила пандемия.