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В Венеции с туристов начнут брать плату за въезд

07 сентября 2023 07:32
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Новости Италии. Венеция начнет взимать плату за въезд. Нововведение – эксперимент местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции с туристов начнут брать плату за въезд-1

Его первый этап начнется в 2024 году. Он продлится 30 дней и будет касаться туристов старше 14 лет, приехавших в город на один день. Таким образом власти хотят контролировать количество гостей. Особенно во время весенних праздников и летних выходных, когда приезжих много. Начать взимать налог с туристов собирались еще в 2019 году. Однако эти планы тогда нарушила пандемия.

# Туризм # Новости Италии # Фотофакт

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