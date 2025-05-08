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ПСЖ снова обыграл «Арсенал» и вышел в финал ЛЧ к «Интеру»

08 мая 2025 10:07
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ПСЖ снова обыграл «Арсенал» и вышел в финал ЛЧ к «Интеру»-0

ПСЖ выходит в финал Лиги Чемпионов, обыграв Арсенал со счетом 2:1 в ответной встрече полуфинала. Голы в составе ПСЖ забили Фабиан Руис, Ашраф Хакими, а у Арсенала отличился Букайо Сака. В первой встрече парижане победили со счётом 1:0. Об этом пишет ТАСС.

В финале ПСЖ встретиться с «Интером» 31 мая в Мюнхене. Ранее итальянцы обыграли Барселону (3:3, 4:3 после дополнительного времени). Действующий чемпион турнира – мадридский Реал, который в прошлом финале обыграл дортмундскую Боруссию со счетом 2:0.

Российский голкипер Матвей Сафонов, играющий за ПСЖ, провел матч в запасе. Он может стать первой с 2004 года российская командой включенной в заявку в финал Лиги чемпионов. Парижский клуб сыграет в финале во второй раз, а «Интер» с тремя победами занимает седьмое место.

Фото: pixabay

# Футбол

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