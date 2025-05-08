Голландские военные ведут подготовку к потенциальному конфликту с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора военной разведки Нидерландов вице-адмирала Питера Ризника.

Как и остальные члены НАТО, Нидерланды увеличивают уровень готовности к потенциальному столкновению. Опасения связаны со способностью России быстро восстанавливать свой военный потенциал после проведения спецоперации в Украине, что отражает опасения Запада в отношении прямой конфронтации между НАТО и Россией.

Кремль заявляет, что не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, затрагивающие его интересы, и критикует пограничную деятельность и расширение НАТО как дестабилизирующее.

Хотя Россия готова к диалогу, она подчеркивает необходимость справедливого отношения и снижения уровня милитаризации в Европе.