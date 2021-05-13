Генсек ООН призвал продолжать добиваться деэскалации палестино-израильского конфликта

Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление по конфликту между Палестиной и Израилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе экстренного заседания страны-члены Совбеза выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией в этом регионе Ближнего Востока.

Однако пока не все участники оказались готовы к формулировке позиции в виде совместного документа. Заблокировали заявление США. В связи с этим Генсек ООН призвал продолжать добиваться деэскалации в палестино-израильском конфликте, чтобы защитить жизни мирных граждан.