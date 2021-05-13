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Генсек ООН призвал продолжать добиваться деэскалации палестино-израильского конфликта

13 мая 2021 06:25
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Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление по конфликту между Палестиной и Израилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе экстренного заседания страны-члены Совбеза выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией в этом регионе Ближнего Востока.

Генсек ООН призвал продолжать добиваться деэскалации палестино-израильского конфликта-1

Однако пока не все участники оказались готовы к формулировке позиции в виде совместного документа. Заблокировали заявление США. В связи с этим Генсек ООН призвал продолжать добиваться деэскалации в палестино-израильском конфликте, чтобы защитить жизни мирных граждан.

Генсек ООН призвал продолжать добиваться деэскалации палестино-израильского конфликта-4

Напомним, Израиль и сектор Газа провели масштабные обстрелы, приведшие к жертвами и разрушениям с обеих сторон. Конфликт между сторонами вспыхнул с новой силой из-за решения суда о выселении палестинских семей в пользу еврейских поселенцев.

Генсек ООН призвал продолжать добиваться деэскалации палестино-израильского конфликта-7

Усугубил ситуацию жесткий разгон прихожан у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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