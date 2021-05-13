В секторе Газа после авиаудара Израиля рухнул многоэтажный дом. В ответ было выпущено 130 ракет

В секторе Газа после авиаудара Израиля рухнул многоэтажный дом. Позже выяснилось, что в здании находился склад боеприпасов и офис кибервойск ХАМАСА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ из сектора Газа выпустили 130 ракет. Некоторые из них достигли цели, даже несмотря на систему ПВО. В городе Сдерот ракета попала в жилой дом. Погиб шестилетний ребенок.

С начала эскалации конфликта в Израиле погибли как минимум шесть человек, более 200 получили ранения. В секторе Газа в списке жертв свыше 60 жителей и несколько сотен пострадавших.

На фоне обострения конфликта в ряде городов Израиля началась этническая война. В Лоде не прекращаются столкновения арабов и евреев. На улицах дежурит конная полиция.

В Бат-Яме израильтяне громят торговые точки противников. Кроме того, зафиксированы случаи нападений. Толпа евреев пыталась линчевать араба.

Израильтяне вытащили его из автомобиля и жестоко избили. Мужчина в критическом состоянии. По некоторым данным, его ошибочно приняли за араба.