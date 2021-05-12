Новости России. Суд в Казани арестовал устроившего стрельбу в школе Ильназа Галявиева на два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.
Новости России. Суд в Казани арестовал устроившего стрельбу в школе Ильназа Галявиева на два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.
Стрелку грозит пожизненное заключение. Обвиняемый полностью признал свою вину. В результате его действий были убиты 9 человек, более 20 получили ранения.
За жизни пострадавших борются медики, с детьми работают психологи. Что происходит в Казани спустя сутки после трагедии? Читайте здесь