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Суд в Казани арестовал устроившего стрельбу в школе Ильназа Галявиева на два месяца

12 мая 2021 21:02
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Новости России. Суд в Казани арестовал устроившего стрельбу в школе Ильназа Галявиева на два месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

Суд в Казани арестовал устроившего стрельбу в школе Ильназа Галявиева на два месяца-1

Стрелку грозит пожизненное заключение. Обвиняемый полностью признал свою вину. В результате его действий были убиты 9 человек, более 20 получили ранения.

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# Стрельба # Ильназ Галявиев # Виктория Ходосок # Фотофакт

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