Снегопады в Саудовской Аравии: посмотрите, как греются верблюды

Новости Саудовской Аравии. В Саудовскую Аравию пришла аномальная зима. Страну накрыл мощный снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Саудовской Аравии. В Саудовскую Аравию пришла аномальная зима. Страну накрыл мощный снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это кадры из города Табук на северо-западе страны.
Верблюды в шоке: таких капризов погоды животные явно не ожидали. Сжавшись в комок, они пытаются согреться.
Власти объявили о непогоде в нескольких регионах на все выходные. По прогнозам синоптиков, сильные снегопады пока не прекратятся.