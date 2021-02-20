Снегопады в Саудовской Аравии: посмотрите, как греются верблюды

Новости Саудовской Аравии. В Саудовскую Аравию пришла аномальная зима. Страну накрыл мощный снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это кадры из города Табук на северо-западе страны.

Верблюды в шоке: таких капризов погоды животные явно не ожидали. Сжавшись в комок, они пытаются согреться.