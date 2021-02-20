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Снегопады в Саудовской Аравии: посмотрите, как греются верблюды

20 февраля 2021 14:06
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Новости Саудовской Аравии. В Саудовскую Аравию пришла аномальная зима. Страну накрыл мощный снегопад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады в Саудовской Аравии: посмотрите, как греются верблюды-1

Это кадры из города Табук на северо-западе страны.

Снегопады в Саудовской Аравии: посмотрите, как греются верблюды-4

Верблюды в шоке: таких капризов погоды животные явно не ожидали. Сжавшись в комок, они пытаются согреться.

Снегопады в Саудовской Аравии: посмотрите, как греются верблюды-7

Власти объявили о непогоде в нескольких регионах на все выходные. По прогнозам синоптиков, сильные снегопады пока не прекратятся.

# Погода # Фотофакт

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